МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Лаос отметил необходимость нарастить экспорт российских машин и оборудования, а также готовность участвовать в совместных инфраструктурных проектах, заявил постоянный секретарь общества лаосско-российской дружбы Фувонг Суявонг. Венгрия одобрила производство в России оборудования для АЭС "Пакш-2"

"Однозначно, да!", — сказал он, отметив надежность российской техники в условиях тропиков.

Суявонг добавил, что стране также необходимо создать полноценную обслуживающую инфраструктуру. На этом фоне Лаос подчеркнул готовность принимать участие в таких проектах, заключил он.