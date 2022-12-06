МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Заказы в производственном секторе Германии в октябре выросли больше, чем ожидалось. Согласно данным, опубликованным во вторник федеральным бюро статистики этой страны, в октябре рост производственных заказов с учетом коррекции на сезонные факторы составил 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Пушков прокомментировал конфликт между министрами в Германии

Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста заказов в производственном секторе на 0,1%.

Данные за сентябрь были пересмотрены с повышением. В сентябре рост производственных заказов в Германии составил 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем.