МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Татарстанский машиностроительный форум открывается в Казани в среду, участие в нем примут более 3 тысяч человек из шести стран. Сбербанк откроет офис исламского финансирования в Казани

"Форум – масштабное событие для всей машиностроительной отрасли… Мы ожидаем более 3 тысяч участников из 34 регионов России, будут представлены шесть стран. Запланировано 14 деловых мероприятий, B2B встречи и выставка", — сообщил вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли Олег Коробченко.

Министр отметил, что одна из приоритетных задач, которая стоит сегодня перед машиностроительным комплексом Татарстана, – повышение конкурентоспособности и инновационного потенциала промышлености. Форум, по его словам, направлен на решение задач по развитию научно-технического потенциала, импортозамещения, а также обсуждение вопросов разработки собственных технологий и инфраструктуры в области машиностроения.

На пленарном заседании состоится обсуждение путей преодоления технологической зависимости, вопросов развития машиностроительной отрасли, возможности импортозамещения, внедрения научных достижений и разработок в производственные процессы предприятий. Запланированы круглые столы, посвященные выходу на внешний рынок, развитию аддитивных технологий, механизмов поддержки промышленности в условиях экономической турбулентности.

Специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань" в рамках форума наглядно продемонстрирует передовые решения модернизации российского машиностроительного комплекса. В выставке примут участие более 70 компаний, они представят оборудование не только российского производства, а также из Белоруссии, Индии, Китая, Польши, Южной Кореи.

Кроме того, запланировано подписание ряда соглашений. Форум проводится при поддержке президента Татарстана. Организаторами выступают министерство промышленности и торговли республики, мэрия Казани, ОАО "Казанская ярмарка".