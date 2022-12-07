МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Лесная промышленность РФ должна ориентироваться на экспорт, особенный акцент на внутреннем рынке — временное явление, связанное с закрытием рынков недружественных стран, сообщил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров. Минпромторг подал иск на подконтрольного "Роснано" производителя чипов

"Внутренний рынок — это временное явление для 2023 года. В любом случае надо ориентироваться на экспорт, поэтому активно сейчас работаем по турецкому направлению в части снижения пошлин", — сказал он в ходе заседания совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации.

"Кризис для нас действительно связан с закрытием недружественных рынков… Тяжелее всех приходится фанерщикам и топливным гранулам. Наша задача — перестроиться на принципиально новые рынки и не допустить на этих новых рынках соответствующего коллапса. По новым рынкам мы видим системное противодействие недружественных стран, безусловно его преодолеваем", — добавил Бочаров.

В свою очередь глава министерства Александр Козлов заявил, что на лесоустройство в 2023 году из федерального бюджета выделено 2,5 миллиарда рублей, а Минприроды будет пытаться получить дополнительное финансирование в течение года. Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня

"У нас были планы на 2023 год — 3,6 миллиарда. На 2022 год было запланировано 2,5 миллиарда на проведение лесоустройства. Совместными усилиями, решением правительства было выделено дополнительно 1 миллиард. Итоговая сумма на 2022 год составила 3,5 миллиарда, что, в принципе, соответствовало тем целям и задачам. Сейчас мы находимся в новых реалиях, поэтому удалось на 2023 год сохранить константу 2,5 миллиарда на лесоустройство", — рассказал Козлов.

При этом, подчеркнул министр, это не значит, что в течение года Минприроды так же, как и в 2022 году, не будет пытаться получить дополнительное финансирование на лесоустройство.

В конце ноября на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление кабмина РФ, согласно которому число пунктов пропуска для экспорта отдельных видов лесоматериалов в дружественные страны, в том числе железнодорожным транспортом, будет увеличено. Ранее с соответствующей инициативой выходил Минпромторг РФ.