МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Применение нулевой ставки НДПИ на добычу руд олова сделает Дальний Восток мировым центром по добыче этого металла в ближайшее десятилетие, такое мнение РИА Новости высказал независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Reuters: китайские покупатели никеля не хотят работать с Лондонской биржей

Накануне Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о предоставлении в 2023-2032 годах налогового вычета по НДПИ при добыче кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Этот вычет будет применяться в отношении участков недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%.

По словам Хазанова, крупнейшие месторождения олова сосредоточены в Якутии, Приморском и Хабаровском краях и Чукотском автономном округе, зачастую находясь в удаленных районах и отличаясь сложными горно-геологическими условиями и комплексным составом руд.

"Изменение порядка взимания НДПИ в отношении олова может с одной стороны стимулировать продолжение разработки действующих месторождений, с другой же – освоение новых, причем именно на Дальнем Востоке, являющемся фактически единственным центром добычи сырья этого цветного металла. Поэтому именно Дальний Восток в ближайшее десятилетие может стать мировым центром добычи олова", — сказал Хазанов. РЖД решили проблему вывоза грузов в контейнерах с Дальнего Востока

Предлагаемый вычет по НДПИ не будет входить в противоречие с действующей ставкой данного налога в размере 0,5% в отношении проектов в пределах Арктической зоны России, поскольку ее границы распространяются лишь на Чукотку и отдельные районы Якутии, не затрагивая остальные регионы Дальнего Востока, пояснил эксперт.

Согласно законопроекту, до 1 января 2028 года вычет будет предоставляться в объеме расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений, и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования. А с 2028 года размер вычета не должен превышать разницы между суммой НДПИ, исчисленной с рентными коэффициентом 3,5 и суммой налога, исчисленной с рентным коэффициентом 1.

По количеству запасов олова Россия входит в тройку мировых лидеров, причем большинство месторождений находится на Дальнем Востоке. Ведущей российской оловодобывающей компанией является ПАО "Русолово", входящее в полиметаллический холдинг "Селигдар".