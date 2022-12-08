МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Буркина-Фасо предоставила российской компании Nordgold разрешение на эксплуатацию золотого рудника в провинции Санматенга Северо-Центральной области страны, передает информационное агентство Буркина-Фасо (AIB) со ссылкой на протокол заседания совета министров. Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара

"Правительство Буркина-Фасо предоставило в среду, по итогам заседания совета министров, разрешение на промышленную эксплуатацию крупного золотого рудника компании Nordgold Yimiougou в коммуне Корсиморо", — передает агентство.

Поясняется, что речь идет о месторождении Имиугу площадью 31,44 квадратного километра, горнорудные запасы которого оцениваются приблизительно в 1,5 миллиона тонн руды. Эксплуатация рассчитана на четыре года.

Nordgold — золотодобывающая компания Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. В 2021 году компания снизила производства золота на 2% — до 1,024 миллиона унций, сократив чистую прибыль на 35% — до 374,5 миллиона долларов.