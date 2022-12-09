МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Все действующие меры поддержки российской строительной отрасли нужно продлить на 2023 год, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Путин оценил ситуацию в жилищном строительстве

По его словам, такое мнение поддерживает правительственный блок, отвечающий за развитие жилищного строительства.

"Это наша абсолютно открытая позиция", — сказал замминистра.

В ходе конференции Сбербанка по девелопменту Стасишин подчеркнул, что по итогам этого года Россия установит рекорд по вводу жилья. По словам замглавы ведомства, этому поспособствовали наработки последних лет.

При этом замминистра не согласился с позитивными прогнозами своих коллег и подчеркнул, что дальнейшее развитие отрасли может замедлиться без мер поддержки.