МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в октябре вырос на 0,1% к сентябрю, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Джонсон признал, что зима будет сложной для Запада без российского газа

Соответствующие данные Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует в понедельник, 12 декабря, в 10.00 мск.

В 22.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в ноябре дефицит бюджета страны увеличился до 95 миллиардов долларов с 88 миллиардов долларов в октябре.