МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Компания Systeme Electric, созданная в РФ после смены собственника российского подразделения французской Schneider Electric, к 2025 году планирует завершить глубокую локализацию, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора SE по продажам и внешним связям Армен Бадалов. Опровергнут миф о технологической зависимости России от Запада

Systeme Electric производит и поставляет оборудование, ПО и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии.

"В России у нас три завода, где мы производим 40-50% текущего оборота. Остальное либо завозим, либо будем импортировать из стран азиатского региона, только дружественных стран. Но со временем импорта будет меньше, а в течение следующего года мы будем полностью независимы от поставок из Европы. Далее фокус на глубокую локализацию. Думаю, до 2025 года это произойдет", — сказал Бадалов.

Локализация, подчеркнул он, это вопрос возможностей, поскольку иногда деталей надлежащего качества в России просто не производится, а производить их экономически невыгодно.

"Локализация углубляется тогда, когда ты находишь производителя этого компонента на своей территории. Поэтому не всегда целесообразно делать полную локализацию", — добавил замгендиректора Systeme Electric.

Высокая безопасность АЭС, отметил Бадалов, требует высокого качества, и поэтому SE при выборе компонентов старается делать так, чтобы выбраковка была менее одного процента.

"Мы будем идти по пути локализации в разумных пределах, когда это не отражается на качестве компонентов", — заключил он.

Компания также подтвердила возможность поставок для АЭС в России и российских АЭС за рубежом, отметил Бадалов.

По его словам оборудование, представляемое компанией, ориентированно на российские станции российского дизайна, в чем они сохранили максимальную преемственность с французской Schneider Electric.

Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в России и Белоруссии с 24 февраля 2022 года, а в начале июля подписала обязывающее соглашение о продаже подразделения местному руководству — новая компания тогда же начала работу под брендом Systeme Electric.

Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.