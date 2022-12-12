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2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221212/839134447.html
Промпроизводство в Британии в октябре сохранилось на уровне сентября
Промышленность
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. Объем промышленного производства в Великобритании в октябре не изменился по отношению к сентябрю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Показатель совпал с прогнозом... ПРАЙМ, 12.12.2022
экономика, промышленность, новости, великобритания, промышленное производство, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в октябре не изменился по отношению к сентябрю, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.