МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в октябре не изменился по отношению к сентябрю, сообщает национальное статистическое бюро страны.

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Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.