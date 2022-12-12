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2022-12-12T10:20:12+03:00

2022-12-12T10:20:12+03:00

2022

https://1prime.ru/industry_and_energy/20221212/839134447.html

Промпроизводство в Британии в октябре сохранилось на уровне сентября

Промышленность

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Объем промышленного производства в Великобритании в октябре не изменился по отношению к сентябрю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Показатель совпал с прогнозом... ПРАЙМ, 12.12.2022

экономика, промышленность, новости, великобритания, промышленное производство, статистика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60