С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — ПРАЙМ. В Невском районе Санкт-Петербурга загорелось здание на площади 200 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС России. Страховщики оценили ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе

По данным ведомства, информация о пожаре на улице Бабушкина, 123 поступило около 06.38 мск во вторник.

"В двухэтажном здании размером 50 на 100 метров происходит горение обстановки на площади 200 квадратных метров. В 07.05 подан дополнительный номер 1 БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — сказано в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют 7 единиц техники и 35 человек личного состава.

По данным из открытых источников, на улице Бабушкина, 123 находится одно из зданий завода "Звезда".