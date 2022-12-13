Сотрудники МЧС локализовали пожар в здании на территории завода "Звезда"
МЧС сообщило, что пожар на территории завода "Звезда" в Санкт-Петербурге локализован
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — ПРАЙМ. В Невском районе Санкт-Петербурга локализован пожар в здании, где произошло возгорание обстановки на площади 200 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС России.
"В 8.53 локализация пожара", — сказано в сообщении.
Сообщение о пожаре на улице Бабушкина, 123, охватившем 200 квадратных метров в двухэтажном здании размерами 50 на 100 метров, поступило в 06.38 мск во вторник. Сведений о пострадавших не было.
К ликвидации пожара привлечено 7 единиц техники и 35 человек личного состава.
По данным из открытых источников, по указанному адресу расположено одно из зданий завода "Звезда".