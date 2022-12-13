С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — ПРАЙМ. Возобновление производства на бывшем заводе Nokian Tyres в Ленинградской области планируется во 2-м квартале 2023 года, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко. "Автодом" хочет закрыть сделку по покупке завода Mercedes в течение месяца

Ранее сообщалось, что финский производитель шин Nokian Tyres в конце октября заявил о продаже "Татнефти" своих российских активов, включая завод во Всеволожске Ленинградской области. Ожидается, что цена покупки без долгов составит около 400 миллионов евро. После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает свою деятельность в России, а персонал компании в РФ переходит к новому владельцу.

"У нас остаются сложные вопросы с нашим крупнейшим промышленным предприятием Nokian Tyres. Вы знаете, что компания сменила собственника, теперь это российские собственники, не финские. Но запуск производства — дело сложное, и конечно, для нас очень важно, чтобы предприятие заработало хотя бы на проектную мощность во втором квартале следующего года", — сказал Дрозденко.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres. По данным производителя, уход из России существенно повлияет на финансовые результаты. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, особенно в Центральной Европе, в ближайшие 2-3 года.