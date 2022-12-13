МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Столичные предприятия машиностроительной отрасли в январе — октябре 2022 года увеличили объем выпуска изделий на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производство Toyota Land Cruiser Prado на заводе "Соллерс"

"Соллерс" начал производить две новые модели легких коммерческих машин

"В отрасли московского машиностроения работают около 200 производителей. За десять месяцев 2022 года они выпустили на 35,9% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время они поставили заказчикам товаров на 127 миллиардов рублей – это на 14% превышает показатель сопоставимого периода 2021 года", — рассказал Ефимов, чьи слова цитирует пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В ведомстве отметили, что сегодня в Москве на предприятиях машиностроительной отрасли изготавливают лифтовое, промышленное оборудование, конвейеры и станки, насосные установки, системы вентиляции.

"С начала года объем отгруженных в городе станков и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов вырос в 3,5 раза. С каждым годом продукция столичных предприятий становится все более конкурентоспособной, а уровень используемых в производстве отечественных компонентов постепенно растет. Также мы наблюдаем, что в отрасли постоянно появляются новые компании, предлагающие рынку современные высокотехнологичные установки", – цитируют в сообщении руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

В пресс-службе отметили, что в этом году в Москве начали производить компактные фрезерные станки для обработки металла. Устройство более чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов, а его цена на 30-50% ниже, чем у зарубежных аналогов со схожими техническими характеристиками. Мощности производителя позволят выпускать несколько сотен установок ежегодно.