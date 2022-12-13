МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Столичные предприятия машиностроительной отрасли в январе — октябре 2022 года увеличили объем выпуска изделий на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Соллерс" начал производить две новые модели легких коммерческих машин

"В отрасли московского машиностроения работают около 200 производителей. За десять месяцев 2022 года они выпустили на 35,9% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время они поставили заказчикам товаров на 127 миллиардов рублей – это на 14% превышает показатель сопоставимого периода 2021 года", — рассказал Ефимов, чьи слова цитирует пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В ведомстве отметили, что сегодня в Москве на предприятиях машиностроительной отрасли изготавливают лифтовое, промышленное оборудование, конвейеры и станки, насосные установки, системы вентиляции.

"С начала года объем отгруженных в городе станков и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов вырос в 3,5 раза. С каждым годом продукция столичных предприятий становится все более конкурентоспособной, а уровень используемых в производстве отечественных компонентов постепенно растет. Также мы наблюдаем, что в отрасли постоянно появляются новые компании, предлагающие рынку современные высокотехнологичные установки", – цитируют в сообщении руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

В пресс-службе отметили, что в этом году в Москве начали производить компактные фрезерные станки для обработки металла. Устройство более чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов, а его цена на 30-50% ниже, чем у зарубежных аналогов со схожими техническими характеристиками. Мощности производителя позволят выпускать несколько сотен установок ежегодно.