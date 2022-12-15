МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" (производитель "Роллтон", Bigbon) в 2022 году выпустило на российский рынок ряд новинок, среди них — газированный напиток Sunbel Cola как ответ на уход западных гигантов, рассказал в интервью РИА Новости корпоративный директор по маркетингу и продажам компании Илья Мышенко. Кола вернется в меню "Вкусно — и точка" под брендом "Добрый"

"Они (напитки — ред.) являются одной из наших стратегических линий и достаточно молодым направлением бизнеса. Летом мы запустили линейку энергетиков, позже, в октябре — газированный напиток Sunbel Cola как ответ на уход западных гигантов. В планах — выйти с ним в федеральные торговые сети, а основной запуск планируем на конец первого — начало второго квартала следующего года", — сообщил Мышенко.

Кроме того, в текущем году компания вывела на рынок гречневые каши быстрого приготовления, а также овсяные. "С последними зашли в новую для себя категорию потребления – завтраки, также вывели на рынок wok-лапшу", — уточнил Мышенко.

Он рассказал и про взаимодействие компании с сегментом HoReCa (общепит и ресторанный бизнес). "У нас есть ресторанная линейка продуктов быстрого приготовления — это и бульоны, и картофельное пюре, и соусная группа. Сотрудничаем как с крупными клиентами, так и напрямую с рядом сетей общественного питания. Пока доля в продажах небольшая, но в абсолютном выражении они растут на сотни процентов", — сообщил он.

Но с ресторанами быстрого питания совместных проектов нет. "Это разные модели потребления, и сравнивать их было бы некорректно", — считает он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в четверг в 10.00 мск.