МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. МАНТУРОВ ЗАЯВИЛ О НОВОЙ МЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ — ЗАПУСКЕ КЛАСТЕРНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

РОССИЙСКИЕ БАНКИ НАЧИНАЮТ ВЫДАВАТЬ СРЕДСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКЕ, ОТОБРАНО СВЫШЕ 500 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ С ПОРТФЕЛЕМ НА 70 МЛРД РУБ — МАНТУРОВ

КЛАСТЕРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ОБЕСПЕЧИТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ДЛИННЫМИ И ДЕШЕВЫМИ КРЕДИТАМИ НА ПРОЕКТЫ СТОИМОСТЬЮ ДО 100 МЛРД РУБ — МАНТУРОВ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ БУДЕТ ОБНУЛЕН ДЛЯ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРНОЙ ИНВЕСТПЛАТФОРМЫ, ЗАКЛЮЧИВШИХ СПИК, ГОТОВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС — МАНТУРОВ

БЮДЖЕТ КЛАСТЕРНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ В 2023 ГОДУ СОСТАВИТ 5 МЛРД РУБ — МАНТУРОВ

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