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2022
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Мантуров заявил о новой мере поддержки российской промышленности
Промышленность
Новости
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МАНТУРОВ ЗАЯВИЛ О НОВОЙ МЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ — ЗАПУСКЕ КЛАСТЕРНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ РОССИЙСКИЕ БАНКИ НАЧИНАЮТ ВЫДАВАТЬ СРЕДСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКЕ,... ПРАЙМ, 15.12.2022
экономика, промышленность, новости
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. МАНТУРОВ ЗАЯВИЛ О НОВОЙ МЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ — ЗАПУСКЕ КЛАСТЕРНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
РОССИЙСКИЕ БАНКИ НАЧИНАЮТ ВЫДАВАТЬ СРЕДСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКЕ, ОТОБРАНО СВЫШЕ 500 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ С ПОРТФЕЛЕМ НА 70 МЛРД РУБ — МАНТУРОВ
КЛАСТЕРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ОБЕСПЕЧИТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ДЛИННЫМИ И ДЕШЕВЫМИ КРЕДИТАМИ НА ПРОЕКТЫ СТОИМОСТЬЮ ДО 100 МЛРД РУБ — МАНТУРОВ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ БУДЕТ ОБНУЛЕН ДЛЯ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРНОЙ ИНВЕСТПЛАТФОРМЫ, ЗАКЛЮЧИВШИХ СПИК, ГОТОВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС — МАНТУРОВ
БЮДЖЕТ КЛАСТЕРНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ В 2023 ГОДУ СОСТАВИТ 5 МЛРД РУБ — МАНТУРОВ
Новость дополняется