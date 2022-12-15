МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ в январе планирует провести отдельное совещание по развитию проектов промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина. Мишустин заявил о готовности российской промышленности решать любые задачи

Во время совещания Мишустин отметил, что правительство ставит задачу увеличить вложения и поддержать инвестиции в новые технологичные проекты в промышленности до 10 триллионов рублей. В настоящий момент кабмин вместе с ВЭБ.РФ прорабатывает правила механизма поручительств, чтобы сбалансировать риски при реализации проектов между бизнесом и государством.

"Сейчас очень важно сфокусировать максимальное количество ресурсов на решении этой задачи, средства туда нужны. Государство сделало все необходимое для этого. Поэтому этот проект мы будем держать на личном контроле, вам докладывать Владимир Владимирович. И в январе собираемся проводить отдельное совещание на эту тему по всем ресурсам", — сказал Мишустин Путину.