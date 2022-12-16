"Фосагро" планирует по итогам 2022 года произвести более 10,9 миллиона тонн удобрений
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Фосагро" за девять месяцев увеличило выпуск минеральных удобрений на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,1 миллиона тонн; по итогам года производство может вырасти на 5% и превысить 10,9 миллиона тонн, сообщила компания.
"На заседании совета директоров были отмечены сильные результаты первых трех кварталов 2022 года. Объем производства минеральных удобрений вырос на 6,7% по сравнению с 9 месяцами 2021 года и достиг 8,1 млн тонн", — сказано в сообщении.
"Набранная динамика выпуска готовой продукции позволяет компании улучшить прогноз по объемам производства по итогам года: он может превысить 10,9 млн тонн — почти 5% роста год к году", — добавляет компания.
Подобных результатов удалось достичь благодаря "ритмичной бесперебойной работе новых производств, запущенных в рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития "Фосагро", отмечается в материалах.
Кроме того, сообщается, что "Фосагро" в течение ближайших пяти лет направит на инвестиции более 250 миллиардов рублей, а в этом году — 64 миллиарда рублей.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221216/839196764.html