МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Фосагро" за девять месяцев увеличило выпуск минеральных удобрений на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,1 миллиона тонн; по итогам года производство может вырасти на 5% и превысить 10,9 миллиона тонн, сообщила компания. ФРГ договаривается об исключениях из запрета на импорт российских удобрений

"На заседании совета директоров были отмечены сильные результаты первых трех кварталов 2022 года. Объем производства минеральных удобрений вырос на 6,7% по сравнению с 9 месяцами 2021 года и достиг 8,1 млн тонн", — сказано в сообщении.

"Набранная динамика выпуска готовой продукции позволяет компании улучшить прогноз по объемам производства по итогам года: он может превысить 10,9 млн тонн — почти 5% роста год к году", — добавляет компания.

Подобных результатов удалось достичь благодаря "ритмичной бесперебойной работе новых производств, запущенных в рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития "Фосагро", отмечается в материалах. Бразилия нуждается в российских удобрениях, заявил посол

Кроме того, сообщается, что "Фосагро" в течение ближайших пяти лет направит на инвестиции более 250 миллиардов рублей, а в этом году — 64 миллиарда рублей.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.