МЕЛИТОПОЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. В Запорожской области создается мощный кластер высокотехнологичного литейного производства, сообщил РИА Новости замминистра промышленности и энергетики Запорожской области Александр Марченко. Австрийский производитель упаковки продал площадки в России

"Есть ряд предприятий, которые в настоящий момент планируются к перезапуску… Есть мысли по запуску мощного кластера по литейному делу. Это высокотехнологичное литье. Увеличение качества литья", — сказал Марченко.

В частности, он сообщил, что несколько литейных производств уже перезапущено, на них начата качественно новая работа.

"На предприятии ООО "Биол" запущена новая линия производства из алюминия. Раньше этого направления, в том виде в котором оно сейчас представлено, не существовало. Целая линейка производств запущена… В плане развития производств, на предприятии ООО "Завод "Турбоком" сейчас планируется увеличение потребления электрической мощности, и это приведет к развитию ряда направлений, связанных с тугоплавкими материалами, которые используются при производстве турбин", — добавил Марченко.

Администрацией Запорожской области сформирован реестр из 183 промышленных предприятий на территории региона, 65 из них действуют, их продукция в полной мере востребована на внутреннем рынке Российской Федерации.