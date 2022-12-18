МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство России поручило Минпромторгу совместно с Минфином РФ представить до 15 марта предложения по финансированию промышленной ипотеки в 2023 году, учитывая расширение действия механизма на строительство и капремонт объектов недвижимого имущества, сообщается на сайте кабмина. "Дом.РФ" получит возмещение затрат на льготную ипотеку для семей с детьми

"Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с Минфином России до 15 марта 2023 года представить согласованные предложения по финансовому обеспечению в 2023 году механизма промышленной ипотеки с учётом необходимости расширения его действия на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов недвижимого имущества для целей промышленного производства", — говорится в сообщении.

Механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в сентябре текущего года. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых.

В ноябре Мантуров предложил расширить механизм промышленной ипотеки, включив в него не только приобретение площадей, но и их строительство, капремонт и реконструкцию. Президент РФ Владимир Путин поддержал данную инициативу в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.