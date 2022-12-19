МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В Пермском крае провели эксперимент по автоматическому контролю транспортировки древесины — теперь его планируется распространить на всю Россию, сообщили в пресс-службе Рослесхоза в понедельник. В СФ назвали переориентацию экспорта леса на восточные рынки нерентабельной

Автоматический контроль позволит снизить нагрузку на водителей лесовозов и проверяющих, а также повысит прозрачность движения древесины, надеются в ведомстве.

"Эксперимент, который мы провели с коллегами из Пермского края, подтвердил эффективность использования автоматического контроля за транспортировкой древесины. По результатам анализа система искусственного интеллекта из потока машин распознала 1052 транспортных средства как лесовозную технику, при этом 370 фактов транспортировки не нашли подтверждения в ЛесЕГАИС", — цитирует пресс-служба заместителя главы Рослесхоза Вячеслава Спиренкова.

По его словам, рабочая группа определила ключевые направления дальнейшей работы, в числе которых дополнительное обучение искусственного интеллекта.

"Принято решение о распространении эксперимента на всю территорию России. Начата подготовка нормативно-правовой базы для промышленной реализации проекта по стране", — отметил Спиренков.

ЛесЕГАИС — единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для автоматизации государственного контроля сделок с лесом.