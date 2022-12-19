МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение о создании инновационно-промышленного парка "Савеловский" в городе Кимры.

Предприятия нового технопарка будут специализироваться на выпуске сверхтвердых материалов. "Создать инновационно-промышленный парк Тверской области "Савеловский", сроком на 49 лет", — говорится в распоряжении губернатора.

Работа на участке уже идет: частный инвестор активно занимается ремонтом цехов. Уже готовы фундаменты под установку прессов для синтеза продукции, которая используется в производстве микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем, нейрохирургии, космической и горнорудной промышленности. Предполагается, что на первом этапе будет установлено свыше 100 единиц специального оборудования.

"Это престижно для муниципалитета — иметь на своей территории подобный кластер по производству высокотехнологичной продукции — востребованной во всем мире" — прокомментировал глава региона на одном из совещаний.

Предполагается, что резидентами "Савеловского технопарка" смогут стать порядка 19 предприятий. Помимо промышленных цехов, будет работать лабораторный комплекс, занимающийся исследованиями в области применения выпускаемой продукции.

Помимо этого в кластере в Кимрах будет работать образовательная площадка для Савеловского машиностроительного техникума. Это даст толчок для развития городской инфраструктуры, а также новые рабочие места жителям.