МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Росгеология" передала часть поддерживающих функций на аутсорс компании "Гринатом Простые Решения", входящей в контур "Росатома", для повышения производительности процессов внутри компании, следует из сообщения геологического холдинга. "Росатом" хочет создать три гигафабрики по выпуску аккумуляторов

"АО "Росгеология" заключило соглашение с ГК "Росатом" о передаче на обслуживание ряда поддерживающих функций. Исполнителем по соглашению выступит АО "Гринатом Простые Решения", которое входит в контур госкорпорации и отвечает за предоставление услуг для внешнего рынка", — говорится в сообщении.

Соглашение предполагает поэтапный перевод поддерживающих функций на обслуживание в "Гринатом Простые Решения". Отмечается, что рабочие места сотрудников будут сохранены. А "Росгеологии" будет обеспечена полнота информации и оперативная гибкая отчетность.

"Партнерство с "Росатомом" даст новый импульс развитию поддерживающих функций, позволит минимум вдвое повысить производительность процессов и на 15% оптимизировать затраты, а значит эффективнее выполнять поставленные задачи", — приводятся в релизе слова главы "Росгеологии" Сергея Горькова.

"Гринатом Простые Решения" предлагает решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, повышения эффективности процессов, а также по импортозамещению рабочих мест и IT-инфраструктуры.

"Росгеология" — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальным опытом, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе. 100% капитала компании находится в собственности государства.