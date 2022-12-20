МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Введение экспортной пошлины на уголь может повлечь за собой резкое ухудшение состояния угольной промышленности в России в целом, считает глава Якутии Айсен Николаев. Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения при перевалке угля

Ранее против введения экспортной пошлины на уголь с 1 января 2023 года высказался и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. По его словам, если такое решение будет принято, бюджет региона может недополучить 10,2 миллиарда рублей.

"Я считаю, что такое решение не будет принято. Я вообще сторонник того, что увеличивать на постоянной основе налогообложение экспортных отраслей — это не очень разумно. Потому что маржинальность угля все-таки не настолько высока. В условиях такой высокой волатильности введение экспортной пошлины чревато резким ухудшением состояния угольной промышленности в стране в целом", — сказал Николаев в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что экспортная пошлина на уголь может серьезно ударить по Кузбассу, для которого угольная промышленность является регионообразующей.

"Я надеюсь все-таки, что разум возобладает над эмоциями. И, несмотря на желание пополнить бюджет, все-таки будет принято решение не вводить пошлину. Это излишние нагрузки на отрасль. Нужно, на мой взгляд, на взгляд экспортеров, вести речь о курсе рубля, его нужно приближать все-таки к реальности. Крайне сильный рубль, который сегодня у нас есть, конечно же, уже является серьезным тормозом для экономики. Курс рубля к доллару и евро, на мой взгляд, сегодня носит во многом уже искусственный характер", — отметил глава Якутии.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.