МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг "Объединенной двигателестроительной компании" на уровне "AA-(RU)", понизив при этом прогноз до негативного, сообщается на сайте агентства. Мосбиржа прекратит расчет привязанных к иностранным рейтингам индексов

"Кредитный рейтинг акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" базируется на оценке собственной кредитоспособности (ОСК), а также обусловлен наличием поддержки со стороны государства. ОСК, в свою очередь, учитывает среднюю рыночную позицию корпорации, сильный бизнес-профиль, отличающийся стабильной контрактной базой и широкими производственными компетенциями, сильную географическую диверсификацию с высокой долей экспорта, крупный размер и высокую рентабельность", — сообщается на сайте агентства.

АКРА отмечает, что сдерживающее влияние на ОСК оказывают средние долговая нагрузка и обслуживание долга, а также слабый денежный поток, связанный с высокими капитальными затратами.

Изменение прогноза кредитного рейтинга ОДК на негативный объясняется ожидаемым уменьшением рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов в 2022 году и в прогнозном периоде с 2023 по 2025 год с учетом роста себестоимости производства и укрепления курса рубля к иностранным валютам. Снижение рентабельности будет происходить на фоне пересмотра корпорацией объема инвестиционной программы в сторону его существенного увеличения в 2024–2025 годах, что приведет к росту общего долга и соответствующему ухудшению показателей долговой нагрузки и обслуживания долга в прогнозном периоде. Центробанк сможет контролировать кредитные рейтинговые агентства жестче

При этом агентство отмечает, что часть заемных средств, привлекаемых на финансирование капитальных затрат в рамках механизма опережающего финансирования, планируется погашать за счет средств федерального бюджета, которые будут предоставлены ОДК. Однако АКРА не учитывало эти средства в расчете показателей финансового риск-профиля, принимая во внимание сроки бюджетного планирования (не более трех лет), а также потенциальную возможность пересмотра размера субсидий.

Рейтинг компании может быть повышен в случае снижения отношения общего долга к FFO до чистых процентных платежей до уровня ниже 2,0х при стабильном сохранении рентабельности по FFO до процентов и налогов выше 15% или роста отношения FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам выше 8,0х при стабильном сохранении рентабельности по FFO до процентов и налогов выше 15%.

К понижению кредитного рейтинга компании может привести устойчивое снижение отношения FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам ниже 2,5х, рост отношения общего долга к FFO до чистых процентных платежей выше 5,0х или стабильное сохранение рентабельности по FFO до процентов и налогов ниже 10%, заключает АКРА,