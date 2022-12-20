МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) в 2023 году направит на инвестиции рекордные 2 миллиарда долларов, средства будут распределены поровну между энергетическим и угольными дивизионами, следует из сообщения компании. Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения при перевалке угля

"В следующем году СУЭК реализует рекордную инвестиционную программу. По словам генерального директора компании Максима Басова, рекордные 2 миллиарда долларов будут направлены на модернизацию и закупку основного оборудования, расширение производства и покупку активов. Инвестиции поровну разделятся между основными дивизионами компании: 1 миллиард долларов направят в сектор энергетики, еще 1 миллиард долларов – в угольные активы", — говорится в сообщении.

СУЭК – крупнейшая угольная компания России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в пятерку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 субъектах РФ. На них работают более 70 тысяч человек.