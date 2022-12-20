МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" на фоне ухода западных стран от использования российского сырья и потенциального профицита никеля на рынке рассматривает сокращение производства на 10% в следующем году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В Совфеде спрогнозировали снижение объема нефтегазовых доходов России

"Компания уже предупредила некоторых клиентов о планируемом сокращении производства", — сказали агентству источники, пожелавшие остаться анонимными.

Агентство сообщает, что если решение будет принято, то это вернет производство "Норникеля" на уровень 2021 года, когда компания приостановила деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления.

В конце ноября "Норникель" заявил, что в 2023 году, согласно оценкам компании, профицит рынка никеля составит порядка 110 тысяч тонн в связи с избытком предложения со стороны производителей низкосортного никеля.

Ранее Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России. Тем не менее, некоторые западные компании уже заявили, что откажутся от российских металлов, а американская Alcoa продвигает запрет на государственном уровне.

США на прошлой неделе объявили о введении санкций против Владимира Потанина, который через холдинг "Интеррос" владеет крупным пакетом акций (35,95%) "Норникеля", а также является президентом этой компании. "Русалу" принадлежат еще 26,25% акций "Норникеля". Сам "Норникель" под санкции не попал.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).