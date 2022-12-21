МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Индонезия прекратит экспорт бокситовой руды с июня 2023 года, чтобы стимулировать отечественную перерабатывающую промышленность, объявил президент страны Джоко Видодо. AIB: Буркина-Фасо разрешила Nordgold эксплуатировать золотой рудник

"Начиная с июня 2023 года правительство введет запрет на экспорт бокситовой руды и будет всячески поощрять переработку бокситов внутри страны", — заявил президент Видодо, слова которого приводит индонезийское агентство ANTARA.

По словам Видодо, власти Индонезии хотят сделать страну полностью независимой в отношении природных ресурсов, а также открыть как можно больше рабочих мест.

Президент также напомнил, что 1 января 2020 года Индонезия впервые запретила экспорт руды, а именно никелевой руды.

"В результате прибыль от экспорта продуктов переработки никеля была в 19 раз больше, чем от экспорта руды. В конце 2014 года мы заработали всего 1,1 миллиона долларов США за экспорт никелевой руды, зато в 2021 году наша прибыль выросла до 20,9 миллиона долларов США", — сообщил Видодо.

По оценке президента, благодаря индустриализации бокситов в стране государственные доходы увеличатся с 1,4 миллиарда долларов до примерно 4 миллиардов долларов США.