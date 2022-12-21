МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Компания Terrafame заявила, что начнет добывать уран в Финляндии к лету 2024 года. Финская Fortum согласовала окончательные условия продажи Uniper

Компания отметила, что готовит к эксплуатации завод по извлечению урана. По данным компании, в общей сложности подготовка требует инвестиций на сумму примерно 20 миллионов евро. Как ожидается, объект будет работать на полную мощность к 2026 году. После этого, как сообщает компания, добыча урана составит примерно 200 тонн в год.

"Terrafame решила начать добычу природного урана к лету 2024 года. Компания завершила технико-экономическое обоснование добычи урана и решила начать подготовку к операциям по добыче урана", — говорится в релизе, опубликованном в среду на сайте компании.

По словам гендиректора компании Йони Луккаройнена, после начала добычи Terrafame станет финским производителем урана и, таким образом, "также будет играть роль в обеспечении европейской энергетической самодостаточности".