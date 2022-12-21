МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Запрет Индонезии на экспорт бокситов, используемых для производства алюминия, может привести к подорожанию этого сырья на 10-15% на мировом рынке, а "Русал" вынужден будет решать, поднимать ли цены на алюминий, такое мнение РИА Новости высказал независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Индонезия прекратит экспорт бокситовой руды с июня 2023 года

Индонезия прекратит экспорт бокситовой руды с июня 2023 года, чтобы стимулировать отечественную перерабатывающую промышленность и для достижения независимости в отношении природных ресурсов, сообщил президент страны Джоко Видодо.

По оценкам Хазанова, прекращение экспорта бокситов из Индонезии может привести к подорожанию этого сырья на 10-15% на мировом рынке, приведя далее по цепочке к росту цен на глинозем на 5-8%. "В результате "Русалу" придется закупать бокситы и глинозем по более высоким ценам на фоне запрета властей Австралии на их поставки в его адрес и простоя Николаевского глиноземного завода, если он продолжится к моменту вступления в силу запрета", — пояснил он.

"Соответственно, "Русал" может оказаться перед дилеммой: либо не поднимать цены на первичный алюминий для российских и зарубежных потребителей, но тогда его рентабельность снизится, либо поднять, сохранив рентабельность стабильной, но тогда его клиенты могут выразить недовольство, особенно в случае, если мировые цены на алюминий будут низкие, а спрос на полуфабрикаты и изделия на его основе слабым", — пояснил Хазанов.

В марте "Русал" был вынужден остановить работу предприятия, расположенного на Украине (Николаевский глиноземный завод). Следом за этим Австралия ввела санкции в отношении России, запретив поставки глинозема, в результате "Русал" лишился поставок со своего австралийского предприятия (Queensland Alumina Limited совместное владение с Rio Tinto). На австралийские и украинские поставки приходилось около 40% (около 3,5 миллиона тонн глинозема) общих потребностей "Русала".

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.