МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Запрет Индонезии на поставки бокситов, используемых для производства алюминия, не будет иметь большого значения для "Русала", так как компания имеет предприятия по добыче этого вида сырья в нескольких странах, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.

Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ"

Эксперт заявил, что "Русал" будет решать вопрос цен на алюминий

Индонезия прекратит экспорт бокситовой руды с июня 2023 года, чтобы стимулировать отечественную перерабатывающую промышленность и для достижения независимости в отношении природных ресурсов, сообщил президент страны Джоко Видодо.

Калачев напомнил, что Индонезия последовательно проводит политику по ограничению вывоза руды и развивает отрасль первичной переработки, а запрет уже коснулся золота, никеля и меди. "Для российской алюминиевой промышленности это не будет иметь большого значения. "Русал" имеет предприятия по добыче бокситов в Гвиане, Гвинее и на Ямайке", — пояснил эксперт.

Он добавил, что ситуация с поставками глинозема остается сложной после остановки Николаевского завода и запрета Австралии на поставки сырья в Россию, однако "Русалу" уже удалось восполнить выпавшие объемы поставками из Китая.

"Китайские поставщики как раз очень активно работают в Индонезии, и по добыче бокситов, и по производству глинозема, имея и развивая там глиноземные заводы", — добавил Калачев.

В марте "Русал" был вынужден остановить работу предприятия, расположенного на Украине (Николаевский глиноземный завод). Следом за этим Австралия ввела санкции в отношении России, запретив поставки глинозема, в результате "Русал" лишился поставок со своего австралийского предприятия (Queensland Alumina Limited совместное владение с Rio Tinto). На австралийские и украинские поставки приходилось около 40% (около 3,5 миллиона тонн глинозема) общих потребностей "Русала".

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.