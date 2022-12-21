МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Запрет Индонезии на поставки бокситов, используемых для производства алюминия, не будет иметь большого значения для "Русала", так как компания имеет предприятия по добыче этого вида сырья в нескольких странах, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Эксперт заявил, что "Русал" будет решать вопрос цен на алюминий

Индонезия прекратит экспорт бокситовой руды с июня 2023 года, чтобы стимулировать отечественную перерабатывающую промышленность и для достижения независимости в отношении природных ресурсов, сообщил президент страны Джоко Видодо.

Калачев напомнил, что Индонезия последовательно проводит политику по ограничению вывоза руды и развивает отрасль первичной переработки, а запрет уже коснулся золота, никеля и меди. "Для российской алюминиевой промышленности это не будет иметь большого значения. "Русал" имеет предприятия по добыче бокситов в Гвиане, Гвинее и на Ямайке", — пояснил эксперт.

Он добавил, что ситуация с поставками глинозема остается сложной после остановки Николаевского завода и запрета Австралии на поставки сырья в Россию, однако "Русалу" уже удалось восполнить выпавшие объемы поставками из Китая.

"Китайские поставщики как раз очень активно работают в Индонезии, и по добыче бокситов, и по производству глинозема, имея и развивая там глиноземные заводы", — добавил Калачев.

В марте "Русал" был вынужден остановить работу предприятия, расположенного на Украине (Николаевский глиноземный завод). Следом за этим Австралия ввела санкции в отношении России, запретив поставки глинозема, в результате "Русал" лишился поставок со своего австралийского предприятия (Queensland Alumina Limited совместное владение с Rio Tinto). На австралийские и украинские поставки приходилось около 40% (около 3,5 миллиона тонн глинозема) общих потребностей "Русала".

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.