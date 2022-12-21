МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении критериев вероятности внештатных ситуаций на опасных предприятиях-банкротах, что позволит им во внеочередном порядке оплачивать поставленные энергоресурсы. Совфед одобрил закон о дополнительной защите вкладчиков банков-банкротов

Документ, внесенный правительством РФ, вводит критерии оценки реальности угрозы техногенной и (или) экологической катастрофы либо гибели людей, а также критерии отнесения текущих платежей, в том числе эксплуатационных, к внеочередным расходам.

Эти критерии учитывают повреждение объекта из-за несоблюдения температурного режима (охлаждение или обогрев) или отсутствия техобслуживания, нарушение норм безопасности в отношении персонала и окружающей среды и другие возможные факторы.

Критерии оценки реальности угроз критических ситуаций дадут арбитражным управляющим аргументы, чтобы обосновать правомерность расходования средств предприятия-банкрота на их предотвращение, и снизят количество оспариваемых решений, поясняло ранее Минэкономразвития.

Направлять средства вне очереди на устранение угроз арбитражный управляющий обязан по закону. Такое решение он принимает исходя из собственного видения ситуации, но с ним могут не согласиться другие кредиторы. Поэтому на практике арбитражным управляющим нужны четкие критерии реальности угроз. Обоснование трат банкротящегося предприятия на их предотвращение поможет избежать споров между управляющими и кредиторами за очередность платежей и снизить количество обращений последних в суды.

Вероятность внештатной ситуации конкурсному управляющему или арбитражному суду сможет подтвердить профильный орган, осуществляющий государственный или муниципальный контроль или надзор в сфере деятельности предприятия, а также госкорпорация "Росатом". В итоге суд может обязать кредитора, задолженность перед которым погашается вне очереди, продолжать поставку ресурса, необходимого для безопасного состояния объекта.