МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Мировое производство стали в ноябре сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 139,1 миллиона тонн, говорится в отчете World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). Эксперты оценили состояние мирового рынка меди

"Мировое производство стали в ноябре 2022 года составило 139,1 миллиона тонн, что на 2,6% меньше, чем в ноябре 2021 года", — говорится в сообщении.

В том числе выпуск стали Россией и странами СНГ за отчетный период уменьшился на 24,6% и достиг 6,5 миллиона тонн. Россия, в частности, сократила производство этой продукции на 9,6%, до 5,6 миллиона тонн.

Страны ЕС суммарно выпустили 10,5 миллиона тонн стали, что на 17,9% меньше, чем год назад. Производство стали в Северной Америке сократилось на 6,3% — до 8,9 миллиона тонн. Звон монет и шепот спекулянтов: какие активы сейчас в цене

Государства Азии и Океании произвели 101,4 миллиона тонн, выпуск увеличился на 2,7%. Непосредственно в Китае выпуск стали вырос на 7,3%, достигнув 74,5 миллиона тонн. Индия смогла увеличить его на 5,7%, до 10,4 миллиона тонн.

По итогам одиннадцати месяцев 2022 года производство стали в мире уменьшилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 1,7 миллиарда тонн.