С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — ПРАЙМ. Все работники нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, вывели на поверхность, сообщила пресс-служба компании "Лукойл-Коми". Российских страховщиков обеспокоил рост числа пожаров

"Оперативно приняты меры реагирования, работавший на объекте персонал в полном составе выведен на поверхность. Пострадавших нет", — сказано в релизе.

Сейчас проводится поиск возможного источника задымления, причины срабатывания датчика выясняются.

Ранее управление МЧС республики сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели. В пресс-службе администрации Ухты РИА Новости сообщали, что горняков выводят на поверхность. По предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет, рассказывали РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Как информирует пресс-служба "Лукойл-Коми", в уклонном блоке нефтешахты №3 сработал датчик оксида углерода.