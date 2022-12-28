МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Стратегия развития металлургической промышленности учитывает все изменения в макроэкономике, важно усилить независимость отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия удвоит выпуск автомобилей в ближайшие два-три года

"Теперь к сегодняшней повестке — мы обсудим стратегию развития металлургической промышленности. Более подробно о ее основных направлениях говорили на оперативном совещании с вице-премьерами. Долгосрочный план действий в этой значимой для страны сфере был разработан по поручению главы государства, он носит комплексный характер, учитывает все произошедшие изменения, как в макроэкономике, так и, соответственно, на мировых рынках черных и цветных металлов", — сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

В новых условиях, добавил он, "крайне важно усилить независимость отрасли в отношении сырья, его переработки, а также всех нужных технологий и оборудования".

Кроме того, Мишустин попросил Минпромторг быстрее принять все решения для реализации стратегии развития металлургии.

Ранее Мишустин на заседании правительства в среду сообщил, что на заседании обсудят стратегию развития металлургической промышленности.

"Особое внимание будем уделять расширению сбыта услуг и продукции отечественных предприятий. Прошу министерство промышленности и торговли как можно быстрее принять все необходимые решения для обеспечения реализации стратегии, ну и, конечно, подготовить, что очень важно, перечень приоритетных инвестиционных проектов в металлургии, которые позволят достичь технологического суверенитета в этой отрасли", — сказал премьер.