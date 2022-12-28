2022-12-28T16:22:30+03:00

2022-12-28T16:22:30+03:00

2022-12-28T16:22:30+03:00

2022

https://1prime.ru/industry_and_energy/20221228/839338418.html

Россия увеличит производство мало- и среднетоннажной химии по итогам года

Промышленность

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. МИНПРОМТОРГ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА МАЛОТОННАЖНОЙ И СРЕДНЕТОННАЖНОЙ ХИМИИ В РФ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА НА 12% — МАНТУРОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 28.12.2022

экономика, промышленность, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60