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2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221228/839338418.html
Россия увеличит производство мало- и среднетоннажной химии по итогам года
Промышленность
Новости
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. МИНПРОМТОРГ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА МАЛОТОННАЖНОЙ И СРЕДНЕТОННАЖНОЙ ХИМИИ В РФ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА НА 12% — МАНТУРОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 28.12.2022
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА МАЛОТОННАЖНОЙ И СРЕДНЕТОННАЖНОЙ ХИМИИ В РФ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА НА 12% — МАНТУРОВ
Новость дополняется