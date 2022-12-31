МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Правительство России продлило до 30 июня 2023 года квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в объеме 600 тысяч тонн в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство одобрило стратегию развития металлургии до 2030 года

"Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 600 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

По данным кабмина, в 2021 году правительство вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

В дальнейшем квота на экспорт лома черных металлов вводилась на срок с 1 июня по 31 июля 2022 года, при объеме экспорта до 540 тысяч тонн пошлина составляла 100 евро за тонну. Затем квота была продлена до конца 2022 года и составила 1350 тысяч тонн. При экспорте металла в объеме квоты пошлина составляет 5%, но не менее 100 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.