МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Специалисты "Федерального экологического оператора" (ФЭО, предприятие госкорпорации "Росатом") в 2023 году начнут рекультивацию объектов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, госэксперитза одобрила технологии, предложенные для проведения этих работ, сообщила пресс-служба ФЭО. "Росатом" планирует приобрести половину долей ООО "Код Безопасности"

"Проекты ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывших очистных сооружений Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и полигона "Бабхинский" получили положительные заключения всех государственных экспертиз. Это позволит приступить к работам по рекультивации данных объектов в 2023 году", — говорится в сообщении.

"Работы начнутся с создания инфраструктуры для очистки щелокосодержащей жидкости на бывших очистных сооружениях, содержащих черный щелок, и надшламовых вод на полигоне "Бабхинский", — отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатома" Андрей Лебедев, слова которого приведены в сообщении.

На бывших очистных сооружениях проектом предусмотрено создание инфраструктуры для очистки щелокосодержащей жидкости и ее осадка, демонтаж сооружений и последующая рекультивация территории. На полигоне "Бабхинский" предполагается создание инфраструктуры для очистки и удаления надшламовых вод, изоляция карт полигона с устройством системы дегазации и ликвидация гидротехнических сооружений. Все демонтированные конструкции будут вывезены на специальный полигон за пределами Байкальской природоохранной территории.

В 2021 году на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с риском перелива надшламовых вод. Это могло привести к разрушению гидротехнических сооружений, попаданию значительных объемов шлам-лигнина на рельеф и загрязнению озера.

Параллельно по поручению правительства РФ и в соответствии с принятыми решениями комиссии Иркутской области по чрезвычайным ситуациям в 2021-2022 годах были организованы работы по понижению уровня надшламовых вод на полигонах "Солзанский" и "Бабхинский". В максимально сжатые сроки "Федеральный экологический оператор" подобрал технологию очистки надшламовых вод до установленных показателей, закупил и смонтировал необходимое оборудование. За два года было очищено 110 тысяч кубометров надшламовых вод, что позволило понизить их уровень в среднем на 60 сантиметров. Благодаря проведенным работам наиболее острая угроза для Байкала была снята.

По полигону "Солзанский" Минприроды России принято решение провести научно-исследовательские, опытные и конструкторские работы по отбору оптимальной технологии ликвидации накопленного экологического вреда. Необходимо будет выбрать, какая из двух отобранных технологий – компостирование или литификация – позволят понизить класс опасности шлам-лигнина, основного загрязняющего вещества на полигоне.