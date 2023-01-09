МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Завод Todd Energy в Таранаки, единственный в Новой Зеландии производитель жидкого углекислого газа для пищевой промышленности, временно закрылся после выявленных проблем с безопасностью, сообщает местное радио RNZ. Новая Зеландия прогнозирует рецессию в следующем году

"Необходимо было закрыть завод, чтобы четко определить проблемы с безопасностью и завершить все работы по устранению последствий. Безопасная эксплуатация завода является нашим приоритетом", — приводит радио заявление главы Todd Energy Марка Макфарлейна.

Жидкий углекислый газ используется в бытовых, коммерческих и промышленных целях на различных объектах, от заводов по производству продуктов питания и напитков до больниц и водоочистных сооружений.

Исполнительный директор Gas New Zealand Джанет Карсон заявила RNZ, что продукт закрывшегося завода "жизненно важен для промышленности и для новозеландцев".

"Мы используем его каждый день для газированных напитков, пива и (подкормки — ред.) помидоров", — пояснила она.

Конкретные сроки возобновления работы завода не были названы.