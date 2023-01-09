КРАСНОДАР, 9 янв — ПРАЙМ. Строительство первого краевого государственного промпарка стоимостью 5,7 миллиарда рублей начнется на Кубани в 2023 году, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На Кубани вырос объем винодельческой продукции

"В 2023 году важно начать создание первого краевого государственного промпарка в Армавире. К концу года сеть индустриальных парков Кубани будет состоять уже из восьми действующих площадок. Сегодня территории востребованы у бизнеса, ведь такие площадки обеспечены всей необходимой инфраструктурой", — передает пресс-служба администрации слова Кондратьева.

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что территория для промпарка в Армавире уже определена. На его создание планируют направить 5,7 миллиарда рублей из краевого бюджета. Объекты промышленной инфраструктуры и производства резидентов разместят на площади 90,6 гектар, по данным краевой администрации.

"Этот промпарк будет иметь импортозамещающую направленность, уже есть понимание по потенциальным резидентам. Есть договоренности по девяти проектам на общую сумму более 65 млрд рублей и созданием почти тысячи рабочих мест", — передает пресс-служба слова Руппеля.

На данный момент на Кубани на территории шести промпарков работают около 30 резидентов. В стадии строительства находятся еще два индустриальных парков в Краснодаре, добавляют в пресс-службе.