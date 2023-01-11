МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Минпромторг оценивает снижение производства в обрабатывающей промышленности РФ в 2022 году на уровне чуть больше 1%, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Индекс деловой активности в промышленности США в декабре сократился

"Большую роль сыграл уже отработанный и донастроенный под новые вызовы пакет антикризисных мер правительства. В результате по 2022 году ожидаем лишь незначительное снижение в обрабатывающей промышленности, на уровне 1 с небольшим процента", — сказал он в ходе заседания комиссии госсовета по промышленности.

Мантуров подчеркнул, что в 2022 году удалось не только обеспечить предприятия страны ликвидностью, перестроить логистику и цепочки поставок, но и наметить направления дальнейшего развития промышленности на долгосрочную перспективу. Прежде всего это широкий спектр задач технологического суверенитета внутри страны.

"Речь не только про базовые отрасли промышленности, но и основные сферы экономики как потребители промпродукции. Имея в виду транспорт, энергетику, стройку, здравоохранение и продовольственное обеспечение. Под эти запросы мы проработали на стратегических сессиях правительства инвестпрограммы по 19 отраслям. Суммарно на 5,7 триллиона рублей бюджетных инвестиций до 2030 года", — добавил он.