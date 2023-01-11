ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин поручил в течение двух недель сформировать ключевые предложения по развитию промышленности РФ, сообщило правительство Тульской области. Без потрясений. Названы десять важных для россиян экономических событий

В среду Дюмин провел заседание возглавляемой им комиссии Государственного совета РФ по направлению "Промышленность".

"Основная задача, поставленная президентом, – предоставить стратегические предложения, которые позволят уже в этом году обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки. При этом речь идёт не только о выводе на рынок новых замещающих товаров, но и о достижении лидерства в критически важных для страны сферах", — цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.

По данным облправительства, члены комиссии обсудили проект доклада к заседанию Госсовета, которое, как ожидается, состоится в ближайшее время. Он затрагивает ключевые аспекты развития промышленности и содержит системные решения по промышленному развитию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В подготовке доклада участвовали представители администрации президента, регионов, бизнес-объединений. Участники заседания комиссии обсудили дополнительные предложения по решению актуальных вопросов развития промышленности.

"Алексей Дюмин поручил редакционной группе в течение двух недель представить итоговые предложения для включения в проект перечня поручений по итогам заседания Госсовета", — говорится в сообщении.