БРЮССЕЛЬ, 12 янв — ПРАЙМ. Странам еврозоны в ближайшие годы вряд ли придется прибегать к обязательному сокращению производства из-за ситуации с энергией, говорится в экономическом вестнике Европейского центрального банка (ЕЦБ). Располагаемые доходы жителей еврозоны выросли в третьем квартале

"Высокие уровни запасов природного газа и продолжающиеся усилия по сокращению спроса и замещению российского газа альтернативными источниками означают, что еврозона, как ожидается, в течение прогнозного периода избегнет необходимости обязательного сокращения производства, связанного с энергетикой", — говорится в нем.

Последний, декабрьский, прогноз ЕЦБ относится к периоду до 2025 года включительно.

При этом, как отмечается в вестнике, риски перебоев в энергоснабжении остаются повышенными, в особенности на зиму 2023-2024 годов.

Власти Евросоюза, куда входит еврозона, заявляли об энергетическом кризисе и в прошлом году приняли ряд мер, направленных, в том числе, на сокращение спроса на газ и электричество и на пополнение хранилищ "голубого топлива" к зиме.