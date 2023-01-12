Еврозоне не придется снижать производство в ближайшие годы, заявил ЕЦБ
ЕЦБ: еврозоне не придется сокращать производство из-за ограничений энергии в ближайшие годы
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв — ПРАЙМ. Странам еврозоны в ближайшие годы вряд ли придется прибегать к обязательному сокращению производства из-за ситуации с энергией, говорится в экономическом вестнике Европейского центрального банка (ЕЦБ).
"Высокие уровни запасов природного газа и продолжающиеся усилия по сокращению спроса и замещению российского газа альтернативными источниками означают, что еврозона, как ожидается, в течение прогнозного периода избегнет необходимости обязательного сокращения производства, связанного с энергетикой", — говорится в нем.
Последний, декабрьский, прогноз ЕЦБ относится к периоду до 2025 года включительно.
При этом, как отмечается в вестнике, риски перебоев в энергоснабжении остаются повышенными, в особенности на зиму 2023-2024 годов.
Власти Евросоюза, куда входит еврозона, заявляли об энергетическом кризисе и в прошлом году приняли ряд мер, направленных, в том числе, на сокращение спроса на газ и электричество и на пополнение хранилищ "голубого топлива" к зиме.