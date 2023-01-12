МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Добыча металлов, необходимых для инновационной продукции в быстрорастущих отраслях, в частности производстве электромобилей и "зеленой энергии", вырастет в пять раз в течение следующих 20 лет и приведет к появлению новых глобальных лидеров, таких как Саудовская Аравия, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Правительство одобрило стратегию развития металлургии до 2030 года

"Производство основных металлов должно увеличиться в пять раз в следующие 20 лет, чтобы соответствовать спросу. Поэтому, определенно, для инвестиций есть огромные возможности", — сказал Дмитриев на крупном международном форуме в Эр-Рияде с участием глав крупнейших мировых добывающих компаний.

Глава РФПИ отметил важность развития рынков в вопросе "зеленой энергии" и, в частности, "зеленых удобрений", а также заявил о необходимости привлечения в эту сферу новых технологий, которые в том числе могут способствовать принятию более экологичного подхода.

По словам Дмитриева, он считает, что проведение конференции по климату COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах в этом году даст значительный толчок усилиям в области финансирования экологичных инициатив и механизмов.

Он также подчеркнул, что, хотя многие добывающие компании имеют все еще "очень консервативный" подход к ведению дел, "зеленые инвестиции" становятся все более популярными.