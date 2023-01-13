ТАШКЕНТ, 13 янв — ПРАЙМ. Российский бизнес создал 967 предприятий в Узбекистане в 2022 году — это лучший показатель среди стран, чьи компании создали организации с иностранными инвестициями в республике, следует из данных узбекистанского госкомитета по статистике, обнародованных в пятницу. Названо число московских предпринимателей, получивших льготные кредиты

По данным статистического ведомства, в тройку лидеров по данному показателю вошли турецкие инвесторы (369 предприятий в прошлом году) и китайские (275 организаций).

В Узбекистане по итогам 2022 года действует 15 801 предприятий с иностранным капиталом (рост на 19% по сравнению с 2021 годом).

В частности, с участием российского бизнеса функционирует 3 156 организаций (20% от общего числа действующих в стане предприятий с иностранным капиталом), турецких инвесторов – 2 204 (14% таких организаций), китайских – 2 141 (13,5% предприятий), отмечает статведомство.

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили более 10 миллиардов долларов с начала 1990-х годов. За десять месяцев прошлого года Россия сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, торговый оборот между странами в январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 27,8%, до 7,439 миллиарда долларов.