МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. "Ростех" совместно с компанией "Алюминий Металлург Рус" планируют начать в РФ высокотехнологичное производство комплектующих для экзопротезов, первые изделия сойдут с конвейера уже весной 2023 года, говорится в сообщении госкорпорации. "Ростех" изготовил первую отечественную газовую турбину большой мощности

"Госкорпорация "Ростех" совместно с компанией "Алюминий Металлург Рус" (АО "АМР") приступили к организации импортозамещающего производства высокотехнологичных комплектующих для экзопротезов… Первые изделия сойдут с конвейера уже весной текущего года", — отмечается в сообщении. В "Ростехе" подчеркнули, что также планируется создание сети протезно-ортопедических мастерских по всей России, где будет происходить сборка экзопротезов.

Производство комплектующих будет организовано на базе первого протезного завода страны – МПО "Металлист". Разработка и выпуск комплектующих будет вестись при непосредственном участии экспертов-протезистов, также будет создан собственный научный отдел исследований и разработок. Ожидается, что на полную мощность производство выйдет уже в ближайшие 2 года.

Для реализации проекта госкорпорация привлекла более миллиарда рублей прямых частных инвестиций. "Участие частного капитала в совместном предприятии позволит в сжатые сроки создать сеть протезно-ортопедических мастерских в России, а также организовать разработку и производство современной линейки комплектующих для экзопротезов", – рассказал замгендиректора "Ростеха" Максим Выборных.

"Мы не начинаем с нуля, но работать придется в сжатые сроки, чтобы запустить цикл производства комплектующих для снабжения мастерских уже во втором квартале текущего года… Основная задача – дать пострадавшим возможность максимально активной реабилитации с минимальными неудобствами", – отметил гендиректор "АМР" Сергей Красноперов.

На начальном этапе совместное предприятие сосредоточится на выпуске коленных модулей с механическими и пневматическими узлами, а также протезов стоп из углеродного волокна. Уже сейчас разработана серия современных регулировочно-соединительных устройств для протезов нижних конечностей, запущена процедура их внедрения в серию. В дальнейшем проектом предусмотрено внедрение бионических технологий для расширения линейки отечественных протезов, уточнили в госкомпании.