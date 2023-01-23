ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 янв — ПРАЙМ. Угольный конвейер протяженностью 23 километра планируют запустить на Сахалине во второй половине 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточной горнорудной компании. Больше не партнеры. Европа и Азия вынуждены драться за газ и уголь

"Планируется, что 23-километровый угольный конвейер, который возводится в Углегорском пайоне, заработает во второй половине 2023 года. В настоящее время специалисты проводят монтаж ленты, крыши конвейера и приборов автоматики", — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по информации директора по энергетике и ресурсообеспечению компании Валерия Карлова, на днях успешно ввели в эксплуатацию подстанцию "Конвейерная-1". Объект мощностью 22 МВА предназначен для энергоснабжения угольного конвейера (который соединит Солнцевский угольный разрез с морским портом Шахтерска), а также для работы самого порта.

Как уточнил РИА Новости директор "ВГК Транспортные системы" Алексей Ткаченко, строительство магистрального конвейера представляет крупнейший сахалинский экологический проект, направленный на снижение вредных выбросов в атмосферу и нагрузку на дороги общего пользования. Проект входит в состав "Зеленого угольного кластера", который позволит сократить углеродный след.

"Ввод в эксплуатацию всего комплекса позволит убрать с дорог Углегорского района самосвалы с углем. Реализация проекта также позволит создать дополнительные рабочие места", — подчеркнул Алексей Ткаченко.

В пресс-службе уточнили, что строящийся в Углегорском районе конвейер является самым протяженным в России и представляет собой ленты закрытого типа, которые будут доставлять 20 миллионов тонн угля в год.