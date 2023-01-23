МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Производство медицинского оборудования в Москве за 11 месяцев 2022 года выросло больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Автозавод "Москвич" планирует начать поставки в регионы до конца января

"Производство медицинского оборудования в Москве за 11 месяцев 2022 года выросло больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сейчас свыше 100 столичных предприятий выпускают наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции лёгких, изделия для остановки кровотечений, сердечно-лёгочной реанимации, специализированную медицинскую мебель", — написал Собянин.

По словам мэра, несколько лет назад в Москве появилась ставка на поддержку промышленности, в том числе производителей лекарств и медоборудования.

"Портфель системных мер помощи включает в себя свыше 20 различных инструментов — от подбора участка под размещение производства до целевых субсидий и льготных кредитов. И сегодня эта поддержка приносит реальный результат", — добавил Собянин.