МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российская "Синара – транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) готовится выпускать на заводе, который сейчас производит "Ласточки", совершенно новый пассажирский полностью российский поезд и его модификации с другим названием, сообщили РИА Новости в СТМ. РЖД уточнили правила питания пассажиров верхних полок поездов

"Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской "Синара — Транспортные машины". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" в настоящее время составляет около 90%.

"Мы готовились последние годы для производства полностью российского поезда, и сейчас ведем именно эту работу. СТМ готовы полностью перейти на производство отечественных электропоездов после получения необходимых сертификатов", — сообщили в компании.

Какие-либо технические детали нового подвижного состава собеседник агентства раскрывать не стал, сказав лишь, что новые поезда не будут называться "Ласточка". "Вероятно, как-то иначе будут называться", — сказали в компании.

"Уральские локомотивы" в настоящее время продолжают выпускать электропоезда "Ласточка".

Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов ранее сообщил в интервью "Объединению производителей железнодорожной техники", что в 2022 году, с учетом геополитической и экономической обстановки, у "Уральских локомотивов" и его поставщиков возникли трудности с поставкой импортных комплектующих. Завод для продолжения производства оперативно стал прорабатывать вопросы по разработке новых серий электропоездов "Ласточка" с российскими комплектующими.

Он говорил, что в 2023 году планируется сертификация нового электропоезда ЭС104 с российским тяговым приводом, и он будет аналогом "Ласточки" серии ЭС2Г "стандарт", но с измененным экстерьером головного вагона. В 2024 году в планах у завода разработать и сертифицировать двухсистемный электропоезд ЭС105 (аналог ЭС1П), а параллельно ведется разработка принципиально новых электропоездов, в том числе двухэтажных и с автономной тягой с аккумуляторными батареями. перечислял Пегов. Замглавы РЖД напоминал и о совместной с РЖД работе по запуску беспилотных поездов.