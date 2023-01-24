МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Частные инвестиции в российскую геологоразведку в текущем году ожидаются на уровне 452 миллиардов рублей, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Эксперты прогнозируют снижение добычи "Газпрома" в 2023 году

"В 2023 году частные инвестиции в геологоразведку ожидаются в объеме 452 миллиарда рублей", — сказал он в интервью газете "Известия".

Он отметил, что вложения в углеводородное сырье при этом должны составить 390 миллиардов рублей, а в твердые полезные ископаемые — 62 миллиарда. А бюджетные инвестиции достигнут примерно 17 миллиардов рублей.

Также Козлов рассказал, что ожидает принятие Госдумой законопроекта о допуске частных инвестиций к ранним этапам геологоразведки, предложенного летом, к концу года.

"Привлечение частного капитала в геологоразведку, несомненно, будет способствовать ускоренному воспроизводству минерально-сырьевой базы", — подчеркнул он.